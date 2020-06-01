

Гамкрелидзе заявил, что не хочет возвращаться в политику

01.06.2020 19:34





Глава Национального центра по контролю заболеваний (НЦКЗ) Амиран Гамкрелидзе заявил сегодня на брифинге, что у него нет никакого желания возвращаться в политику.



За время эпидемии коронавируса в грузинских СМИ неоднократно появлялась информация о возможных кадровых перестановках в правительстве и назначении Гамкрелидзе главой Минздрава.



Однако сам Гамкрелидзе заявил, что уже занимался политикой с 1994 по 2004 год и для него это «пройденный этап».



«Не знаю, насколько вы знакомы с моей биографией, но я был в политике с 1994 года до февраля 2004 года, когда я покинул свой пост. Второй раз подобное предложение поступило в 2012 году. Я не скрываю свой возраст, мне 69 лет. Для меня все это уже пройденный путь, мои шаги в политике закончились», — заявил Гамкрелидзе.



Глава НЦКЗ считает, что пытается использовать свой опыт и знания на той должности, которую он занимает в данный момент. В то же время у него «очень много планов», в том числе это связано с подготовкой новых кадров.



«Видите, Национальный центр по контролю заболеваний, оказывается, имеет серьезное значение в борьбе с вызовами такого типа как гепатит, или еще много других больших вызовов. По-моему, я нахожусь на очень хорошем месте, у меня нет никакого желания вернуться в политику», — отметил Гамкрелидзе.



Амиран Гамкрелидзе в 1994-1997 годах занимал должность директора Национального центра управления здравоохранением. В 1997-2001 годах был первым заместителем министра здравоохранения Грузии, а в 2001-2004 годах — министром здравоохранения. С февраля 2013 года Гамкрелидзе занимает должность главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







