

Саломе Зурабишвили пожелала Николу Пашиняну скорейшего выздоровления

01.06.2020 19:43





Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала премьер-министру Армении Николу Пашиняну скорейшего выздоровления.



«Желаю вам и вашей семье скорейшего выздоровления», — написала президент Грузии в Twitter.



Никол Пашинян объявила в прямом эфире на Facebook сегодня, что он и ее семья заражены Covid-19. Премьер-министр говорит, что на данном этапе у него нет симптомов вируса и он продолжит работать из дома, где находится в самоизоляции.



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