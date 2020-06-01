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Саломе Зурабишвили пожелала Николу Пашиняну скорейшего выздоровления


01.06.2020   19:43


Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала премьер-министру Армении Николу Пашиняну скорейшего выздоровления.

«Желаю вам и вашей семье скорейшего выздоровления», — написала президент Грузии в Twitter.

Никол Пашинян объявила в прямом эфире на Facebook сегодня, что он и ее семья заражены Covid-19. Премьер-министр говорит, что на данном этапе у него нет симптомов вируса и он продолжит работать из дома, где находится в самоизоляции.

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