

Более 2 млн собрала правящая партия в период пандемии коронавируса

01.06.2020 19:55





С 17 февраля по 15 мая 2020 года «Грузинская мечта» получила пожертвований в размере более 2 миллионов лари. Среди 90 благодетелей есть такие, кто впервые пожертвовал денежные ресурсы правящей партии, и такие, кто годами жертвует им солидные суммы денег, и те, кто много лет назад жертвовал другой правящей партии, а теперь жертвует «Грузинской мечте». Благодетели, как правило, являются владельцами различных бизнесов, которые связаны между собой, а также связаны с государственными тендерами, финансируемыми проектами «Производи Грузии» и другими государственными программами. Среди благодетелей - бизнесмены, осужденные за шпионаж и освобожденные в статусе политических заключенных, сотрудники Фонда «Карту», руководители спортивных клубов, строители гидроэлектростанций и те, которых вообще нельзя разыскать в бизнес-секторе.



Выясняется, что «Грузинская мечта» даже в непредвыборный период имеет крупных и преданных благодетелей. Пожертвования, полученные в течение января-мая 2019 года и количество ее благодетелей, аналогичны тому же периоду в 2020 году – в 2019 году 99 благодетелей пожертвовали правящей партии 2 710 500 лари.



5 мая руководитель компании ООО «Ута» Бакур Кигурадзе, арестованный в 2010 году по обвинению в шпионаже, пожертвовал правящей партии 50 000 лари. Согласно решению суда, Кигурадзе «через интернет и неустановленным следствием другими каналами, короткими текстовыми сообщениями передавал секретную информацию в разведывательную службу Российской Федерации». Кигурадзе связывает свой арест с предпринимательской деятельностью, в частности с ООО «Нима-Инвест». В 2012 году он отправил письмо из тюрьмы, в котором он Владимира Бедукадзе называл «достойной личностью», «отважным» и «героем». Кигурадзе, освобожденный в 2016 году как политзаключенный, говорил о продолжении приостановленных проектов, и был лояльным к правительству и в последующие годы.



2 апреля правящей партии пожертвовал 50 000 лари Лери Капанадзе, член правления футбольного клуба «Чихура Сачхере». Это восьмая сумма, перечисленная партии. За время существования партии Лери Капанадзе пожертвовалаболее 250 000 лари, и он не единственный из этого футбольного клуба, кто систематически жертвует деньги «Грузинской мечте». Относительно скромные суммы, но три раза, пожертвовал президент клуба Нугзар Деканоидзе. В пользу партии он пожертвовал 55 000 лари.



Среди крупной группы благодетелей, одними из которых являются бизнесмены, связанные с ООО «Лило Молом»: Давид Гагуа, Гиоргий Кварвцхелия, Тенгиз Гавашели, Леван Гагуа, Важа Усанеташвили, Давид Капанадзе, Гия Ангуладзе, Георгий Гагуа и Бачо Капанадзе. В предыдущие годы они жертвовали «Грузинской мечте» крупные суммы денег. Помимо ООО «Лило Мол», несколько из них объединяет еще одна организация, ООО «Долабаури». Бизнесмены, связанные с «Лило Молом», пожертвовали партии во время пандемии 395 000 лари, в общей сложности за время существования партии в ее пользу ими пожертвовано (потрачено) более миллиона лари.



Один из преданных благодетелей Гиоргий Гагуа владеет ООО «Севсамора», который в 2019 году в рамках государственной программы «Производи Грузии» получил почти 4 миллиона лари на строительство новой гостиницы в Сагурамо. Георгий Гагуа владелец 100% долей этой компании.



Еще один человек, связанный с «Лило молом» Важа Усанеташвили, владеет 33% ООО «Арсакидзе-2000». В январе 2020 года компания выиграла тендер на сумму 1,5 млн. лари, который был объявлен городом для закупки дорожных работ в районе Крцаниси.



Только в 2019 году «Арсакидзе-2000» выиграл государственные тендеры на сумму более 3 миллионов лари на проекты дорожных работ в районах Исани, Самгори и Крцаниси. Еще в 2017 году «Международная прозрачность – Грузия» писала о высокой доле этой компании в государственных закупках. Согласно данным организации, в 2014-2019 годах чаще всего выигрывала тендер, объявленный в системе мэрии Тбилиси ООО «Арсакидзе-2000».



15 мая 2020 года Зураб Самсонадзе впервые пожертвовал 15 000 лари в пользу правящей партии, который связан с «Джоноули 1», «Джоноули 2» и ООО «Джеен Джорджия». «Джоноули 1» - небольшая ГЭС, расположенная в Цагери, на открытии которой в 2019 году присутствовал министр экономики. В 2014 году строительством гидроэлектростанций «Джоноули 1» и «Джоноули 2» было заинтересовано само государство и их общая сумма инвестиций составила 17 млн. лари.



24 апреля Георгий Абрамишвили пожертвовал партии 60 000 лари, одной из его нескольких компаний является ООО «Нью Моторс». В 2018 году компания выиграла два государственных тендера на сумму до 300 000 лари. В одном из тендеров, компания была бесконкурентным участником. Свое первое политическое пожертвование компания сделала как раз в том году – пожертвовав 60 000 лари Саломе Зурабишвили, кандидату, поддержанному «Грузинской мечтой». С тех пор Абрамишвили каждый год перечисляет в пользу партии предназначенный максимум для физического лица, 60 000 лари.



В мае месяце «Грузинской мечте» пожертвовали в общей сложности 50 000 лари Заал и Давид Дугладзе, деловые партнеры брата Бидзины Иванишвили Александра Иванишвили. Их объединяет общий бизнес – «Винодельческая компания Дугладзе». Давид Дугладзе в пользу правящей партии еще тогда принимал участие в пожертвованиях, когда у власти была другая политическая сила. В 2012 году он пожертвовал 60 000 лари «Единому национальному движению».



Александр Иванишвили также сделал пожертвование в пользу партии во время пандемии, однако намного меньше, чем его партнеры – он в апреле месяце пожертвовал «Грузинской мечте» 50 000 лари, также он делал пожертвования и в предыдущие годы, и не только для партии брата, но и для партий, находящихся в коалиции с ним.



16 марта 2020 года Нато Хаиндрава, генеральный директор Фонда «Карту», пожертвовала «Грузинской мечте» 50 000 лари. С 2012 года и по сей день, она пожертвовала партии до 300 000 лари. Лица, связанные с Фондом карту, исторически отличаются щедростью по отношению к партии и это часто отражается в соответствующих отчетах, подготовленными неправительственными организациями.



Так, например, как и в предыдущие годы, весной 2020 года после 2014 года финансовым директором Фонда «Карту» Гиви Лебанидзе было сделано шестое пожертвование и перечислено партии 45 000 лари. За все это время он пожертвовал «Грузинской мечте» более 150 000 лари. С 2012 года, также ежегодно перечисляет значительные суммы денег для правящей партии Давид Галуашвили, директор по операциям Фонда «Карту». Во время пандемии он сделал пожертвование в размере 40 000 долларов точно так же, как и весной 2019 года. Еще один директор Фонда Зураб Гогуа пожертвовал партии 45 000 лари. Среди благодетелей партии, также, как и директор по рискам фонда Бека Кварацхелия, он встречается в 2014 году. В марте он пожертвовал «Грузинской мечте» 40 000 лари.



По действующему законодательству Грузии, общая сумма пожертвований, полученных партией от каждого гражданина, не должна превышать 60 000 лари в год, а общая сумма пожертвований, полученных от каждого юридического лица, не может превышать 120 000 лари в год.



Параллельно с пандемией, как и правящая партия, оппозиционные партии также получали пожертвования, однако в суммах значительная разница. Например, из более чем 100 благодетелей бывший министр образования для «Единого национального движения» Дмитрий Шашкин сделал крупное пожертвование в размере 25 000 лари, а из 24 благодетелей «Европейской Грузии», один из крупнейших благодетелей член партии Давид Авалиани, пожертвовал партии 18 000 лари.





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