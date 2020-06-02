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В Тбилиси на улице Амашукели, где произошел взрыв, проводятся следственные мероприятия
02.06.2020 12:03
В Тбилиси на улице Амашукели до сих пор ведутся следственные мероприятия.
На месте находятся представители Службы надзора следстенного органа. По их словам, ведется расследование и пока неизвестно, что послужило причиной взрыва.
Взрыв на газозаправочной станции на улице Амашукели произошел поздно вечером накануне. Пострадал один человек, состояние которого к этому времени оценивается медиками как стабильное.
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