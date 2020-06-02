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Пришедшие на октябрьские выборы избиратели пройдут термоскрининг
02.06.2020 13:41
Процесс голосования на парламентских выборах пройдет с использованием механизмов превенции распространения коронавируса. Как сообщил «IPN» председатель парламента Арчил Талаквадзе, в очереди избирателей будет организовано соблюдение 2-метровой дистанции, а непосредственно при входе на участок граждане пройдут термоскрининг.
Кроме того, он пояснил, что на избирательных участках будут санитайзеры и дезбарьеры, а поверхности (столы, дверные ручки и др.) будут обрабатываться специальными растворами.
По словам Арчила Талаквадзе, в целях превенции распространения вируса непосредственно избирательная компания пройдет при соблюдении правил безопасности.
"Власти уже работают над правилами безопасности и рекомендациями, которые будут даны во время парламентских выборов 2020 года для превенции распространения COVID 19. Правила безопасности минимизируют вероятность передачи коронавируса из-за избирательного процесса и в то же время не ограничат проведение предвыборной кампании и реализацию избирательного права.
Рассматриваются такие рекомендации, как соблюдение социальной дистанции в ходе предвыборной кампании, рекомендация использовать для встреч открытые пространства, использование масок в публичных пространствах, термоконтроль, санитайзеры и дезбарьеры, обработка поверхностей (столы, дверные ручки и др.) специальными растворами, организация в очереди избирателей 2-метровой дистанции, дополнительные меры гигиены рук при подсчете бюллетеней и др. Центризбирком разработает пакет этих рекомендаций вместе с министерством здравоохранения, Центром контроля заболеваний и международными организациями. Затем он будет согласован с правительством и парламентом. Разумеется, консультации по данному вопросу пройдут с наблюдательскими организациями и политическими партиями», - сообщил Арчил Талаквадзе.
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