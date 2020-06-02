

Использование масок для водителей такси будет обязательным

02.06.2020 14:38





Использование масок для водителей такси будет обязательным. Как заявляет первый заместитель министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния, в случае ввода санкций, что предположительно произойдет, отказавшиеся использовать маски водители такси, как и любые другие граждане, будут оштрафованы.



«Помимо использования масок, механизм защиты в такси заключается в том, что пассажир может находиться только на заднем сиденье, также хорошо, если происходит естественная вентиляция, то есть окно опущено. Маска, конечно, является обязательной. Однако, если это не будет действовать и человек не защищает себя так же, как и не защищает других, конечно, мы будем работать над коммуникационной кампанией и над повышением самосознания, не следует забывать о важности использования масок. Я не исключаю, что может стать необходимым и даже принести результат механизм санкций в том случае, когда действительно необходимо использовать маску и почему-то гражданин маску не использует.



Не только водители такси, но и любой гражданин может быть подвергнут санкциям, когда необходимо использовать маску в общественных местах и ​он ее не использует. Я не исключаю, что какие-то штрафные санкции могут оправдать себя, если, конечно, нам не удастся добиться нужного уровня поведения, чтобы все использовали маски, будь то в автобусе, метро или такси, будь это водитель или пассажир, ношение маски очень важно»,- сказала Габуния.



Напомним, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе поручил комитетам по юридическим вопросам и здравоохранению разработать в ускоренном порядке пакет новых законодательных изменений, предполагающие штрафы за нарушение гражданами правил ношения масок и других норм безопасности в общественных местах. Как он заявил на заседании бюро, размеры штрафов должны быть разумными, это должно производить превентивный эффект, и в то же время не должно создавать дополнительных социальных проблем гражданам.



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