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Грузинская оппозиция начала консультации по кандидатуре будущего премьера
02.06.2020 14:41
Часть грузинского оппозиционного спектра хочет видеть следующим премьер-министром страны лидера «Новой Грузии» Георгия Вашадзе.
Руководитель политического объединения «Закон и справедливость» Тако Чарквиани считает, что Вашадзе должен стать единым кандидатом от оппозиции. Она назвала его «молодым реформатором».
Ранее и сам Вашадзе подтвердил, что участвовал в консультациях по выдвижению единого кандидата.
Однако другие оппозиционные силы пока не спешат с поддержкой Вашадзе. Представитель «Единого национального движения» Заал Удумашвили накануне заявил, что кандидатуру Вашадзе в партии не обсуждали и не будут обсуждать.
Лидер партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе сказал, что единая оппозиция назовёт кандидата на пост главы правительства, но им не будет Георгий Вашадзе.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
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