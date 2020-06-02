

Грузинская оппозиция начала консультации по кандидатуре будущего премьера

02.06.2020 14:41





Часть грузинского оппозиционного спектра хочет видеть следующим премьер-министром страны лидера «Новой Грузии» Георгия Вашадзе.



Руководитель политического объединения «Закон и справедливость» Тако Чарквиани считает, что Вашадзе должен стать единым кандидатом от оппозиции. Она назвала его «молодым реформатором».



Ранее и сам Вашадзе подтвердил, что участвовал в консультациях по выдвижению единого кандидата.



Однако другие оппозиционные силы пока не спешат с поддержкой Вашадзе. Представитель «Единого национального движения» Заал Удумашвили накануне заявил, что кандидатуру Вашадзе в партии не обсуждали и не будут обсуждать.



Лидер партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе сказал, что единая оппозиция назовёт кандидата на пост главы правительства, но им не будет Георгий Вашадзе.



Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







