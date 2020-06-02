

Внесены изменения в постановление правительства «Об утверждении правил изоляции и карантина»

02.06.2020 16:54





Внесены изменения в постановление правительства Грузии «Об утверждении правил изоляции и карантина».



Согласно поправкам, все виды экономической деятельности будут разрешены с 8 июня, за исключением организации/проведения спортивных, культурно-развлекательных мероприятий и спортивных-оздоровительных процедур/мероприятий.



Согласно постановлению правительства, с 8 июня также будут разрешены междугородние перевозки транспортными средствами M2 и M3.



Постановление правительства Грузии о внесении поправок в постановление «Об утверждении правил изоляции и карантина» от 23 мая 2020 года было опубликовано в Законодательном вестнике сегодня, 2 июня.





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