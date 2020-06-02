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Гига Бокерия: будущим премьером должен стать член «Европейской Грузии»
02.06.2020 17:29
Будущим премьер-министром Грузии должен стать лидер сильной команды, у которого есть видение того, как вывести страну из очень сложной экономической ситуации и облегчить жизнь граждан. Об этом заявил депутат от «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Так он прокомментировал вопрос согласования оппозицией кандидатуры на пост главы правительства.
«В общем, если я опишу вам, каким он [премьер-министр] должен быть, получится, что он должен быть членом «Европейской Грузии», — сказал Бокерия.
При этом депутат отметил, что у всех партий будут свои фавориты. Он пояснил, что планируемые переговоры по формированию коалиции будут зависеть от того, какая политическая сила победит на выборах и сколько голосов получит. При этом, по словам Бокерия, задача «Европейской Грузии», как и других партий, стать центром притяжения в этой коалиции.
Напомним, в преддверии парламентских выборов грузинская оппозиция договорилась о координации действий. Отметим также, что в настоящее время «Европейская Грузия» является крупнейшей оппозиционной фракцией в парламенте страны.
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