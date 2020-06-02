

Вашадзе: я еще не выставлял свою кандидатуру на пост премьер-министра

02.06.2020 18:32





По словам Гиоргия Вашадзе, он еще не предлагал свою кандидатуру на пост премьер-министра от оппозиции на парламентских выборах 2020 года и это только «были определенные мнения людей».



«Я был очень удивлен вчерашними радикальными заявлениями. Я еще не выдвигал в формате объединенной оппозиции свою кандидатуру на пост премьера. Это были определенные мнения людей. Я хочу всем сказать и всех успокоить, что ни в коем случае подобные заявления не смогут внести диссонанс в наше единство. Победа Грузии в единстве, в объединении, в силе, которую мы должны объединить», - сказал Вашадзе.



Инициативу, выдвинуть Вашадзе кандидатом на пост премьер-министра, высказала Тако Чарквиани.



«В свое время, в 2018 году Михеил Саакашвили сказал, что [Вашадзе] был бы хорошим премьером. Я это запомнила для себя, и учла это с той точки зрения, что ЕНД является крупнейшей оппозиционной партией, и чтобы для них также был приемлемый кандидат», - сказала Тако Чарквиани «ТВ Пирвели».



Заал Удумашвили, член Единого национального движения, говорит, что Георгий Вашадзе «не рассматривался, не рассматривается и не будет рассматриваться» в качестве кандидата на пост премьер-министра.



Вашадзе считает, что у оппозиционного объединения «Сила в единстве» обязательно должен быть кандидат на пост премьер-министра, и должна быть названа команда.



«Потому что народ голосует за людей, которые отвечают за конкретные обещания. Все должно быть определенным. Это должно произойти при более широком общественном обсуждении. Поэтому давайте успокоимся, все идет правильно», - сказал он на сегодняшнем брифинге.



Оппозиционный спектр обсуждает выдвижение на парламентские выборы 2020 года согласованных кандидатов в мажоритарных округах, независимо от того, в какой пропорции будут распределены мандаты - 120/30 или 77/73.









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