

В Грузии могут изменить систему подсчета безработных

02.06.2020 21:36





Статистика занятости и безработицы в Грузии изменится за счет пересмотра определения самозанятых, заявил исполняющий директор Национальной службы статистики («Сакстат») Гогита Тодрадзе в ходе представления отчета о деятельности Службы за 2019 год на заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике.



Согласно официальным данным за 2019 год, уровень безработицы в Грузии составлял 11,6%, то есть официально безработными считались 221 тысяча человек. Эксперты считают, что новая система будет давать более ясную картину по безработице, однако отмечают, что после этих подсчетов уровень безработицы в стране значительно вырастет.



В настоящее время всех трудоустроенных граждан Грузии «Сакстат» делит на наемных рабочих и самозанятых. Самозанятым считается лицо, которое работает в семейном предприятии безвозмездно, или собственник, работающий в определенный период для получения прибыли.



С конца года данные о самозанятых будут считаться по новой методике. Если раньше самозанятым считался любой человек, работающий на своей земле, производил ли он продукцию для себя или для продажи на рынке, то по новой методологии лица, работающие на себя, будут исключены из числа самозанятых.



«Категория самозанятых, которая производит продукцию, главным образом, для собственного потребления, по новому стандарту не будет больше считаться самозанятым и занятым, соответственно, это вызовет определенные изменения в статистике занятости и безработицы», сказал Тодрадзе.



По его словам, с января 2020 года подсчет ведется и по старой, и по новой методологии.



«Параллельно с исследованиями по старому стандарту, с января мы начали собирать данные по новому опроснику. Текущее исследование продолжится в течение первых двух кварталов, и данные этих двух кварталов дадут нам возможность перейти на новый стандарт с конца текущего года», пояснил Тодрадзе.



Уровень безработицы в Грузии подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.



Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса он не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.



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