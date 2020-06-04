

Германия против возвращения России в состав «Большой семерки»

04.06.2020 11:16





Россия исключена из «Большой семерки» из-за аннексии Крыма и не существует оснований для возвращения ее в клуб, - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.



«В отношении России есть решение от 2014 года, согласно которому до дальнейших распоряжений «Семерка» не будет собираться в формате G8. Основания, по которым было принято это решение, сохраняются. Этим основанием была аннексия Крыма в нарушение международного права, а она сохраняется. Изменить это - в руках правительства России», - заявил Зайберт, передает РИА Новости.



По его словам, Берлин продолжает ждать от Вашингтона информации, «когда, где и как состоится саммит «Большой семерки».



«То, что «Большая семерка» приглашает гостей - это традиция, это решает принимающая страна. Если же вы хотите поменять формат, то это должно быть принято единогласно «Большой семеркой». То есть это две разные вещи - приглашать гостей и менять формат», - заявил Зайберт.



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