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Германия против возвращения России в состав «Большой семерки»
04.06.2020 11:16
Россия исключена из «Большой семерки» из-за аннексии Крыма и не существует оснований для возвращения ее в клуб, - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«В отношении России есть решение от 2014 года, согласно которому до дальнейших распоряжений «Семерка» не будет собираться в формате G8. Основания, по которым было принято это решение, сохраняются. Этим основанием была аннексия Крыма в нарушение международного права, а она сохраняется. Изменить это - в руках правительства России», - заявил Зайберт, передает РИА Новости.
По его словам, Берлин продолжает ждать от Вашингтона информации, «когда, где и как состоится саммит «Большой семерки».
«То, что «Большая семерка» приглашает гостей - это традиция, это решает принимающая страна. Если же вы хотите поменять формат, то это должно быть принято единогласно «Большой семеркой». То есть это две разные вещи - приглашать гостей и менять формат», - заявил Зайберт.
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