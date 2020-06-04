Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Германия против возвращения России в состав «Большой семерки»


04.06.2020   11:16


Россия исключена из «Большой семерки» из-за аннексии Крыма и не существует оснований для возвращения ее в клуб, - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«В отношении России есть решение от 2014 года, согласно которому до дальнейших распоряжений «Семерка» не будет собираться в формате G8. Основания, по которым было принято это решение, сохраняются. Этим основанием была аннексия Крыма в нарушение международного права, а она сохраняется. Изменить это - в руках правительства России», - заявил Зайберт, передает РИА Новости.

По его словам, Берлин продолжает ждать от Вашингтона информации, «когда, где и как состоится саммит «Большой семерки».

«То, что «Большая семерка» приглашает гостей - это традиция, это решает принимающая страна. Если же вы хотите поменять формат, то это должно быть принято единогласно «Большой семеркой». То есть это две разные вещи - приглашать гостей и менять формат», - заявил Зайберт.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна