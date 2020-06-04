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Гахария: Каждый наш шаг в дальнейшем должен быть предельно осторожным и разумным
04.06.2020 12:06
Каждый наш шаг в дальнейшем, в будущем, ежедневно должен быть предельно осторожным и разумным, — об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По его словам, это возможность, чтобы Грузия успешно справилась с экономическим кризисом.
«Нашей главной задачей сегодня должно быть, и наша главная стратегия — это, конечно, максимально быстрое выявление инфицирования, эффективное, быстрое лечение наших граждан, а затем быстрое возвращение к нормальной экономической жизни. Это единственная возможность адаптации и управления, жизни вместе с вирусом; это единственная возможность, как мы должны управлять этими рисками, скоростью распространения вируса и его географией», — заявил премьер.
По его словам, главная цель — быстро выявлять и лечить вирус, быстрое возвращение людей к нормальной экономической жизни.
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