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Гахария: Компании, начинающие новые проекты, государство будет поддерживать гарантией 90% банковского кредита


04.06.2020   12:19


Местные компании, которые начинают новые проекты, будут поддерживаться государством с гарантией банковского кредита на 90 процентов, а те компании, которые уже взяли кредит по действующим проектам, будут поддерживаться государством с гарантией на 30 процентов, — об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По словам премьер-министра, это самая эффективная и быстрая возможность поддержать устойчивости и ликвидности этих компаний.

«Сегодня мы вынесли несколько вопросов — в первую очередь, это касается изменения механизма кредитно-гарантийной схемы, законодательных изменений. Это одно из мероприятий, которым мы помогает местным компаниям. Основным существенным компонентом является то, что те компании, которые начинают новые проекты, будут поддерживаться государством с гарантией банковского кредита на 90 процентов, а те компании, которые уже взяли кредит по действующим проектам, будут поддерживаться государством с гарантией на 30 процентов. Это самая эффективная и быстрая возможность поддержать устойчивости и ликвидности этих компаний», — заявил Георгий Гахария.

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