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Турнава: В бюджете будут отражены все социальные обещания
04.06.2020 13:54
Изменения бюджета будут представлены в парламент в установленные сроки и будут отражать все изменения, предусмотренные антикризисным планом. Об этом после заседания правительства заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
По ее словам, работа над изменениями бюджета ведется ежедневно.
«Мы практически в ежедневном режиме работаем с министерством финансов и офисом премьер-министра над изменениями бюджета. Поступит в установленные сроки и будут отображены все изменения, объявленные в рамках нашего антикризисного плана, в том числе увеличение бюджета схемы кредитно-гарантийной схемы, а также до 40 миллионов повышаем бюджет микро-грантов для желающих начать малый бизнес. Увеличен бюджет на программы «Производи в Грузии» и, конечно, то, что выходит за рамки нашего министерства, но самое главное, это увеличенный бюджет для министерства здравоохранения, так как мы должны быть готовы даже ко второй волне и укреплять нашу инфраструктуру в этом направлении», — заявила министр экономика и устойчивого развития.
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