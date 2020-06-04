

Цулукиани: Никто никуда не уходит

04.06.2020 13:59





Вице-премьер, министр юстиции Тея Цулукиани назвала ложной распространенную вчера информацию об отставке премьер-министра Георгия Гахария. В то же время она отметила, что фейковые новости распространялись также и вокруг неё.



«Георгий Гахария является премьер-министром Грузии, который доведет нашу команду в ранге премьер-министра до окончательной победы на выборах, которые состоятся 31 октября. Мы все остаемся на тех постах, где сейчас находимся. Это будет команда, которая не только победит пандемию, не только как принесшая безвизовый режим, принесет еще больше европейской интеграции, но также будет властной командой в правительстве, парламенте, которая свободными и прозрачными выборами еще раз победит ту серьёзную проблему, которой является созданная фейк-ньюсами оппозиция и их медиасредства», — заявила Цулукиани.



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