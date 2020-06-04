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Габуния: Граждане будут освобождены от неоплаченных штрафов "Сити Парка"
04.06.2020 14:00
Председатель комитета по региональной политике и самоуправлению Заза Габуния представил новую законодательную инициативу на брифинге в парламенте.
По словам Габуния, законодательная инициатива предусматривает освобождение граждан от штрафов, выписанных компанией «Сити Парк», а также от финансовых обязательств, возникших из-за начисленных на них процентов. По его словам, объем таких штрафов составляет около 850 000 лари и на основании этого закона тысячи граждан будут полностью освобождены от данного финансового обязательства.
«Дело касается штрафов, наложенных до 10 апреля 2018 года, то есть до расторжения договора с компанией «Сити Парк», исполнение которого еще не произошло.
Эти неоплаченные штрафы оставались серьезной финансовой и экономической проблемой для граждан. Согласно нашему решению, граждане с данными долговыми обязательствами будут освобождены от уплаты штрафов, процентов и расходов на их исполнение. Идея и инициатива по этому вопросу принадлежит мэру столицы, что поддерживает парламент Грузии», — заявил Заза Габуния.
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