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Болгария передала Грузии медицинское оснащение


04.06.2020   16:33


Болгария предоставила Грузии гуманитарную помощь. Информацию распространяет Министерство здравоохранения Грузии.

По сообщению ведомства, посол Болгарии в Грузии Десислава Иванова лично передала Минздраву Грузии 400 специальных комбинезонов, столько же щитов и очков.

Гуманитарную помощь принял заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури.

По словам болгарского дипломата, это как политический, так и практический шаг, который подчеркивает тесное партнерство между двумя странами.

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