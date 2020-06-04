

Болгария передала Грузии медицинское оснащение

04.06.2020 16:33





Болгария предоставила Грузии гуманитарную помощь. Информацию распространяет Министерство здравоохранения Грузии.



По сообщению ведомства, посол Болгарии в Грузии Десислава Иванова лично передала Минздраву Грузии 400 специальных комбинезонов, столько же щитов и очков.



Гуманитарную помощь принял заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури.



По словам болгарского дипломата, это как политический, так и практический шаг, который подчеркивает тесное партнерство между двумя странами.





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