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Болгария передала Грузии медицинское оснащение
04.06.2020 16:33
Болгария предоставила Грузии гуманитарную помощь. Информацию распространяет Министерство здравоохранения Грузии.
По сообщению ведомства, посол Болгарии в Грузии Десислава Иванова лично передала Минздраву Грузии 400 специальных комбинезонов, столько же щитов и очков.
Гуманитарную помощь принял заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури.
По словам болгарского дипломата, это как политический, так и практический шаг, который подчеркивает тесное партнерство между двумя странами.
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