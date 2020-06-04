

Гварамиа: «От России следует ожидать всего, вплоть до совершения акта биологической атаки»

04.06.2020 17:34





«Чем больше стран требуют выяснения истории происхождения и распространения COVID-19, тем более неадекватными становятся заявления со стороны представителей Кремля»- так прокомментировал эксперт Гоча Гварамиа распространенные в адрес Грузии обвинения со стороны представителей российских властей.



По мнению эксперта, российские власти на столько заинтересованы привязать Грузию и функционирующую там лабораторию к распространению пандемии, что «начали нести такую небылицу, на которых комментарии делать даже неудобно».



Как заявил Гварамиа, российским политикам стоит напомнить, что «в октябре 2018 года российская делегация уже побывала и ознакомилась с работой лаборатории, и ничего подозрительного не выявила. Более того, осталось довольной по итогам поездки, и даже поблагодарила за содействие грузинскую сторону».



Эксперт также обратил внимание на определенную логическую цепочку, по которой Россия явно хочет перевести проблемы с больной головы на здоровую. По словам эксперта «…Грузию Россия не вспоминала до тех пор, пока не прозвучало коллективное заявление десяток стран о необходимости проведения масштабного расследования не только о причинах сокрытия Китаем данных по COVID-19, но и о необходимости выявления источника распространения смертельного вируса, парализовавшую всю планету и унесшую почти пол миллиона жизни. Параллельно ужесточению тона в этом направлении, растет и требование представителей Кремля о необходимости допуска российских специалистов к инспектированию лаборатории в Грузии».



По словам эксперта, заявления российских политиков звучат в унисон так, что явно носят скоординированный характер и имеют определенную цель. А имея традицию угощать чаем с полонием, от России ожидать следует любую провокацию, вплоть до совершения акта биологической атаки» - заявил Гварамиа. По его словам, в целях сокрытия своей даже косвенной причастности в распространении и сокрытия данных о вирусе, Россия способно совершить акт биологической атаки - «Если в центре Европы не раз совершали акты радиационной атаки с целю ликвидации неугодных им личностей, то что помешает под прикрытием некой комиссии самим завести в Грузию в колбах штамм и распространить его».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







