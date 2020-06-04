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«ЕГ» призывает оппозиционные партии оставаться приверженными соглашению по вопросу о единых мажоритарных кандидатах
04.06.2020 18:16
«Европейская Грузия» еще раз призывает оппозиционные партии оставаться приверженными соглашению по вопросу о единых мажоритарных кандидатах.
Как заявили на совместном брифинге лидеры партии, «Европейская Грузия» готова в ближайшие дни встретиться с другими оппозиционными партиями и договориться о том, кто будет общими кандидатами в мажоритарии от оппозиции.
По словам председателя партии Давида Бакрадзе, соглашение об общих мажоритарных кандидатах является ключевым элементом победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах.
«Прежде всего, я хотел бы однозначно зафиксировать позицию «Европейской Грузии». Мы считаем, что соглашение об общих мажоритарных кандидатах в большей части округов, и в первую очередь в Тбилиси, является ключевым элементом победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Поэтому мы полностью поддерживаем и готовы к консультациям, но не к общим консультациям, мы готовы встретиться и договориться в ближайшие дни о том, кто на первом этапе будет согласованными кандидатами оппозиции в Тбилиси, а затем продолжать переговоры и за пределами Тбилиси. Мы подтверждаем эту готовность», - сказал Бакрадзе.
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