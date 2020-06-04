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Правительство насчитало в Грузии 3 716 658 человек
04.06.2020 18:18
Согласно данным последней переписи, население Грузии (кроме оккупированных территорий) составляет 3 716 658 человек, из которых 20,5%, 762 621 лицо – пенсионного возраста. Соответственно, пятая часть населения страны может считаться носителем высокого или среднего риска в плане пандемии COVID-19, - об этом говорится в отчете правительства Грузии о мерах, предпринятых против COVID-19.
По их словам, в процессе управления эпидемиологической ситуацией важен анализ структуры населения страны.
«Следует учитывать и то обстоятельство, что в стране довольно высок показатель четырех основных хронических заболеваний факторов риска COVID-19 – 80%, отсюда: 40%, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, имеющих хронические респираторные заболевания - 22%, болеющие опухолями – 15%, с диабетом – 3%», - говорится в отчете.
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