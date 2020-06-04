

На карантинные зоны потрачено 32.5 млн лари

04.06.2020 18:30





Государственный бюджет, потраченный на карантинные зоны, составляет 32.5 млн лари. Об этом говорится в отчете о мерах, предпринятых против COVID-19 правительством Грузии.



Согласно этому документу, по состоянию на 22 мая, карантинная зона включала 84 гостиницы в масштабах страны, в общей сложности это более чем 6 500 комнат, в которых прошли обязательный карантин 19 002 человека.



«В то же время, течение 2 месяцев постоянно были заняты в среднем 4 500-5 000 комнат. В результате осуществления проекта была оказана поддержка оперированию 23 небольших (от 5 до 40 номеров), 42 средних (от 41 до 100 номеров включительно) и 18 крупных гостиниц (101 номер и больше), что обеспечило возможность сохранить работу и доходы как представителей сектора, так и занятых в этом секторе людей.



Следует отметить, что существование проекта карантинной зоны способствовало не только эффективной борьбе с COVID19, но и финансовой поддержке представителей таких сфер, как: транспортный сервис, кейтеринг и дистрибуция продуктов питания, местное производство сельскохозяйственных продуктов и т. д. Расходы государственного бюджета на карантинные зоны составляют 32.5 млн. лари», - сказано в отчете.



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