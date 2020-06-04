

Члены правительства Грузии опровергают информацию о возможной отставке премьер-министра

04.06.2020 18:46





Члены кабинета министров Грузии опровергают слухи о грядущей отставке премьер-министра Георгия Гахария. Заявления, в частности, сделали министр экономики Натия Турнава и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.



«В последние месяцы я убедилась в том, что мы являемся жертвами множества фейк-ньюсов. Некоторые из них касались моих коллег, некоторые – лично меня. Теперь они – о премьер-министре. За всем этим, конечно, стоят оппозиционные силы», — заявила Турнава.



По мнению министра экономики и устойчивого развития, поскольку правительство работает достаточно эффективно, силы, которые чувствуют себя вне игры, «подобными злыми спекуляциями» пытаются переключить с этого внимание общества.



В свою очередь министр здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе поспешила успокоить население Грузии: Гахария останется на посту премьера.



«Я хотела бы заверить наших граждан, что премьер-министр не намерен никуда уходить. Эти разговоры, вероятно, были обусловлены именно тем эффективным управлением, которое премьер-министр продемонстрировал во время борьбы с пандемией», — сказала Тикарадзе.



Ранее слухи о возможной отставке Гахария отвергли и в правящей партии «Грузинская мечта». «Это вымышленная история, созданная продюсерами, чтобы потом спросить у нас, так это или нет», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



Напомним, Георгий Гахария занял должность главы правительства Грузии в сентябре 2019 года. Информацию о том, что он собирается подать в отставку, накануне распространил телеканал "Мтавари архи" ("Главный канал").





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