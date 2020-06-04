

Правительство Грузии назвало своим главным приоритетом «возвращение к нормальной экономической жизни»

04.06.2020 18:55

"Новости-Грузия"



Правительство Грузии считает одним из своих главных приоритетов «быстрое возвращение граждан к нормальной экономической жизни». Об этом сегодня на заседании кабмина заявил премьер-министр Георгий Гахария.



Из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта по 23 мая в Грузии действовал режим чрезвычайного положения. Строгие карантинные ограничения и нестабильная ситуация на мировых рынках серьезно ударили по экономике страны. Согласно предварительным данным «Сакстата», ВВП Грузии в апреле 2020 года сократился на 16,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такой большой спад не фиксировался уже 12 лет – с 2008 года, когда Грузия оправлялась от последствий августовской войны с Россией на фоне всемирного банковского кризиса.



В Грузии до сих пор сохраняются некоторые ограничения. Максимальный срок их действия – 15 июля. По словам Гахария, сейчас Грузия должна научиться жить вместе с вирусом.



«Наша главная задача и стратегия – максимально быстрое выявление инфекции, эффективное, быстрое лечение граждан и их быстрое возвращение к нормальной экономической жизни. Это единственная возможность адаптации и управления, жизни вместе с вирусом. Это единственная возможность в вопросе управления этими рисками, исходя из скорости распространения вируса и его географии. Это наша основная цель – быстрое выявление, быстрое лечение и скорейшее возвращение к нормальной экономической жизни человека», — заявил Гахария.



Посткризисная экономическая стратегия



Гахария заявил, что в ближайшее время правительство представит посткризисную экономическую стратегию, разработка которой происходит в сотрудничестве с экспертами из Кембриджа, а также аналитиками нью-йоркского офиса Deloitte — международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. В правительстве уверены, что данный план позволит Грузии быть максимально подготовленной и эффективной в постпандемической экономике и глобальной конкуренции.

«Я всегда говорил, что посткризисная экономическая стратегия, это другая история, это другой план, она нуждается в работе другого уровня. Именно поэтому, каждый из вас, особенно члены экономической команды, включены в платформы работы над планом посткризисного экономического восстановления страны», — заявил Гахария.



Премьер обещает, что правительство будет действовать быстро и эффективно для того, чтобы преодолеть проблемы в экономике.



«Мы все хорошо понимаем, что, исходя из кризиса сегодня наши граждане, конечно, нуждаются. Многие люди потеряли доход, многие люди не могут отнести в семью доход, поэтому у нас нет времени и возможности ждать долго», — заявил Гахария.



Подготовка ко второй волне коронавируса



По словам премьера, сегодня парламент Грузии получит письменный отчет о проделанной правительством Грузии работе по борьбе с коронавирусом. Этот документ разместят на веб-сайте правительства и ознакомится с ним сможет каждый.



Он пояснил, что в документе приводится анализ шагов, предпринятых госведомствами в период пандемии, а также говорится о причинно-следственной связи эпидситуации в стране и развития экономики.

«Как вы знаете, эти события начались в январе и закончились 22 мая. Мы подготовили полный отчет об этом периоде в письменном виде, он будет отправлен в парламент сегодня и будет размещен на соответствующих веб-сайтах правительства. Мы считаем, что это шаг ответственного правительства, которое объясняет своим гражданам и всем заинтересованным лицам в условиях этого чрезвычайного положения, по какому мотиву, какой схеме, какой структуре были приняты решения, что послужило мотивацией и целью этих решений», — сказал премьер.



Гахария считает, что доклад можно будет использовать для эффективной подготовки ко второй волне эпидемии. Ожидается, что на его основе в Грузии подготовят обширное исследование о влияния COVID-19 на различные сферы жизни.



«Для того, чтобы мы были более эффективно подготовлены к возможной второй волне, о которой много говорят, мы хотим использовать этот отчет в качестве, к слову, первого шага, чтобы начать обширное исследование с нашими международными партнерами о последствиях эпидемии на различные сферы нашей жизни — общественно-политическую жизнь, права человека, права детей, правовые процессы и так далее», — сообщил он.



По состоянию на 4 июня в Грузии зарегистрирован 801 случай инфицирования COVID-19. От последствий заболевания скончались 13 человек.



К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 144 человека. Общее число выздоровевших составляет 644 – это более 80% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы.

Для того, чтобы преодолеть кризис, вызванный пандемией, правительство начало секторальные программы помощи бизнесу, а также объявило о начале денежных выплат социально уязвимым группам гражданам. До сих пор не известно, какое влияние эти программы окажут на экономический рост.

Сейчас эксперты указывают, что внешний долг Грузии приближается к опасному уровню. На этой неделе стало известно, что правительство планирует взять рекордный объем долга, в результате чего его процентное соотношение к ВВП увеличится до 58% с существующих в 2019 году 41,2%, в то время как лимит составляет 60%.





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