

Frontera: Грузия опустилась до уровня российской клептократии



"СОВА" 04.06.2020 19:18



Грузия опустилась до уровня российской клептократии. Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Георгию Гахария от имени члена совета директоров Frontera Resources Стива Никандроса и главы представительства американской компании в Тбилиси Зазы Мамулаишвили.



По мнению авторов обращения, нынешние власти Грузии просто делают вид, что разделяют западные демократические ценности и принципы свободного рынка.



«Это «политическое представление» ставит целью лишь получение беспрерывной американской помощи от правительства США. Этот фарс должен закончиться».



Никандрос и Мамулаишвили считают, что в Грузии ухудшилась инвестиционная и бизнес-среда. Они задают премьер-министру вопрос: почему американская компания сталкивается с проблемами, в то время как у российских, иранских и азербайджанских фирм похожих препятствий нет.



«Российский энергетический гигант «Роснефть» вошел в Грузию в 2013 году и с тех пор беспрепятственно работает, несмотря на санкции США и нарушение грузинского законодательства. «Роснефти» было разрешено стратегически базироваться в порту Поти, участвуя в структурах по торговле нефтью и дистрибуции топлива. И в тот же год против нашей компании была совершена попытка односторонне разорвать контракт, что впоследствии было признано незаконным арбитражным судом».



Авторы письма считают, что они стали мишенью клеветнической кампании в СМИ, к которой причастны власти Грузии и России. В конце своего обращения они задают вопрос премьеру: почему правительство тратит такие деньги на расторжение контракта с крупнейшим инвестором из США, если оно действительно хочет долгосрочного грузино-американского стратегического партнерства.

Frontera Resources – американская нефте- и газодобывающая компания. Она работает в Грузии с 1997 года. Споры между Frontera и государством доходили до арбитражного суда. При этом в поддержку техасской фирмы выступили сенаторы США. Они не исключили введения санкций в отношении правительства страны в ответ на попытки вытеснить американского игрока с грузинского рынка.





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