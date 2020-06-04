

Тикарадзе: В системе здравоохранения Грузии выявлены погрешности

04.06.2020 19:21





Грузия должна иметь такую систему здравоохранения, которая и без объявления чрезвычайного положения сможет ответить на любые вызовы, считает министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Отвечая сегодня на вопросы журналистов, Тикарадзе признала, что в системе здравоохранения есть погрешности. При этом министр отказалась конкретизировать, что именно является самым слабым звеном, указав, что корректней будет подождать представления в парламент отчета о деятельности Минздрава.



Глава Минздрава Грузии 3 июня должна была выступить в парламентском комитете с отчетом по запросу независимых депутатов. Однако Тикарадзе отправила письмо на имя парламентариев Дмитрия Хундадзе и Левана Коберидзе с просьбой перенести слушания с ее участием на конец июня.



«Для нас важно подходить ко всему этому более глобально, чтобы получить систему, которая не нуждается в объявлении чрезвычайного положения и в период любой пандемии сможет отвечать любому вызову. Подразумеваю то, что и в системе здравоохранения выявлены определенные погрешности, над исправлением которых мы начинаем работу», — заявила Тикарадзе.



По словам Тикарадзе, на днях будет представлен стратегический план, в котором детально будут расписаны мероприятия на следующие 4-5 месяцев и планы по улучшению системы здравоохранения как в качественном, так и в инфраструктурном плане.



«Я прошу подождать презентации. В течение всего этого периода у нас была объявлена мобилизация и вы увидели, что тот результат, которого мы добились, основывался на высоком уровне квалификации врачей. У нас очень низкий уровень смертности и очень высокий показатель выздоровления пациентов, инфицированных коронавирусом», — отметила Тикарадзе.



Министра вызывают в парламент, чтобы выслушать по четырем основным вопросам: два из них касаются ситуации с пандемией коронавируса, а остальные — увольнения соцработников и 520-го постановления, которым устанавливается единая система тарифов клиникам, включенным в государственную программу всеобщего здравоохранения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







