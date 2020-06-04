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Премьер Грузии принял участие в глобальном саммите по приглашению британского коллеги
04.06.2020 20:48
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с мировыми лидерами принял участие в саммите «Глобального альянса по вакцинам и иммунизации» (GAVI) по приглашению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В своем выступлении Георгий Гахария подчеркнул важность глобального партнерства Грузии как маленького государства для общественного здравоохранения и безопасности.
Премьер-министр говорил о глобальной пандемии коронавируса и отметил, что преодоление пандемии и обеспечение безопасного будущего возможны только совместными усилиями.
«Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации» (GAVI) и наши многосторонние партнеры в последние годы стоят рядом с Грузией в рамках усилий по укреплению нашей системы здравоохранения. Я горжусь тем, что сегодня, в условиях кризиса коронавируса нового типа, реагирование системы здравоохранения Грузии является успешным в борьбе с этим глобальным вызовом», — заявил Георгий Гахария.
В мероприятии принимают участие мировые лидеры и международные партнеры — Великобритания, ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Италия, Испания, Франция, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Канада, Австрия, Бельгия и другие.
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