

«Национальное движение» уступает партнерам 6 из 8 мажоритарных округов Тбилиси

05.06.2020 11:05





«Национальное движение» как самая крупная оппозиционная партия уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси, - об этом на брифинге заявил член «Нацдвижения» Ника Мелия.



По его словам, с завтрашнего дня партия начнет предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Глдани и Самгори. Мелия отметил, что недавние заявления о том, что «Национальное движение», возможно, намерено нарушить соглашение оппозиционного объединения, являются беспочвенными.



«В последние дни мы наблюдаем за перипетиями в связи с мажоритарными округами. Накал все больше и больше, зачастую, неуместно. «Национальное движение» как самая крупная оппозиционная партия уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси.



Этим мы демонстрируем, что «Национальное движение» не исходит из узкопартийных интересов и не борется за улучшение собственных партийных результатов. Мы боремся за победу этой страны, и с завтрашнего дня «Национальное движение» начинает свою предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Самгори и Глдани. «Национальное движение» начинает борьбу за победу и открывает дорогу всем оппозиционным партиям для полного согласия».



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