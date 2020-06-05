

Кобахидзе: В случае получения на выборах 40% голосов, ни одна партия не сможет взять более 75 мандатов

05.06.2020 11:41





В случае получения на выборах 40% голосов, ни одна партия не сможет взять более 75 мандатов, - об этом член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил в ходе публичного обсуждения проекта конституционного закона.



По его словам, 40%-й затвор был заложен в законопроект с учетом рекомендации оппозиции.



«40%-й затвор означает, что если, к примеру, политическая партия получила 40% голосов, в этом случае теоретически по этой системе она может получить более 75 мест в парламенте, однако затвор подразумевает, что с 40% голосов партия ни в коем случае не получит более 75 мандатов, что является абсолютным большинством, то есть, более 50% мандатов. Эта регуляция была заложена с учетом рекомендации оппозиции. В условиях 120/30 этот затвор теряет реальную актуальность, однако, может иметь свою нагрузку в случае определенного теоретического варианта», - заявил Кобахидзе.



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