

НПО: инициированные властями изменения в парламентский регламент ухудшают правовое положение оппозиции

05.06.2020 13:15





Неправительственная организация Transparency International – Georgia считает, что инициированные 1 июня правящим большинством изменения в парламентский регламент, ухудшают правовое положение оппозиции.



В НПО поясняют, что законопроект предусматривает важные нововведения, в том числе о том, что депутаты, избранные от разных политических партий и / или избирательных блоков, лишаются возможности создания общей фракции. Вместе с тем, увеличивается время выступления депутатов от большинства в ходе дебатов, а в случае небольших партий и независимых депутатов оно сокращается. Кроме того, оппозиция лишается права независимо от большинства одобрять членов Прокурорского совета Грузии для заполнения квоты.



Организация также заявляет, что в соответствии с предлагаемыми изменениями, меньшинство, как отдельно взятый субъект упраздняется. В законодательном органе будут представлены большинство (не менее 76-ти членов) и оппозиция. Депутаты парламента, которые не будут входить в состав большинства, автоматически обретут статус парламентской оппозиции.



Transparency International – Georgia призывает привести инициированные изменения в соответствие с Конституцией Грузии.



«У членов парламента от разных партийных списков должна оставаться возможность формирования общей фракции. Возможности создания фракции также нельзя лишать мажоритарных членов парламента, предложенных инициативной группой. За оппозицией должно сохраниться право избирать членов Прокурорского совета и Инвестиционного совета Пенсионного фонда по собственной квоте. Принятие окончательного решения не должно зависеть от большинства» — сказано в заявлении неправительственной организации.



НПО также рекомендует не сокращать время выступления парламентского меньшинства во время дебатов и дать возможность представления кандидатуры в попечительский совет Общественного вещателя Грузии независимым депутатам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







