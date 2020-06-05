

Гарибашвили опровергает информацию о том, что он будет баллотироваться кандидатом в мажоритарные депутаты

05.06.2020 14:05





Кандидатура Ираклий Гарибашвили не рассматривается ни в одном из мажоритарных округов, - об этом заявили в Минобороны Грузии.



Соответственно, в ведомстве называют целенаправленной ложью распространяемую отдельными медиа-средствами информацию о том, что возможно министр обороны будет баллотироваться кандидатом в депутаты в одном из мажоритарных округов Кахетии.



«Хотим четко пояснить обществу, что эта информация является целенаправленной ложью, и кандидатура Ираклия Окруашвили не рассматривается ни в одном из мажоритарных округов. Приоритетом министра обороны являются забота о военных и начатые с целью повышения готовности очень амбициозные реформы, а также план модернизации. Министр полностью сфокусирован на их успешном осуществлении», - заявили в Минобороны.



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