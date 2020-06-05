Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гарибашвили опровергает информацию о том, что он будет баллотироваться кандидатом в мажоритарные депутаты


05.06.2020   14:05


Кандидатура Ираклий Гарибашвили не рассматривается ни в одном из мажоритарных округов, - об этом заявили в Минобороны Грузии.

Соответственно, в ведомстве называют целенаправленной ложью распространяемую отдельными медиа-средствами информацию о том, что возможно министр обороны будет баллотироваться кандидатом в депутаты в одном из мажоритарных округов Кахетии.

«Хотим четко пояснить обществу, что эта информация является целенаправленной ложью, и кандидатура Ираклия Окруашвили не рассматривается ни в одном из мажоритарных округов. Приоритетом министра обороны являются забота о военных и начатые с целью повышения готовности очень амбициозные реформы, а также план модернизации. Министр полностью сфокусирован на их успешном осуществлении», - заявили в Минобороны.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна