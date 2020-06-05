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Гахария ознакомился с процессом строительства нового терминала в Международном аэропорту Кутаиси


05.06.2020   15:10


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с вице-премьером Майей Цкитишвили и губернатором Имерети Звиадом Шаламберидзе посетили Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели, где ведется строительство нового терминала.

По информации пресс-службы премьер-министра, Грузия ожидает международных туристов с 1 июля этого года, поэтому с учетом вызовов глобальной пандемии в аэропортах страны активно внедряются самые высокие стандарты безопасности.

Георгий Гахария ознакомился с текущими строительными работами в аэропорту Кутаиси, предусмотренными второй фазой проекта, и получил детальную информацию от главы Объединения аэропортов Министерства экономики.

Премьер-министр подчеркнул важность современной инфраструктуры для развития экономики страны, отметив, что именно поэтому особое внимание уделяется реализации масштабных проектов.

По информации пресс-службы, параллельно со строительством нового терминала в Международном аэропорту Кутаиси ведутся работы, определенные третьим этапом строительства.

Кроме того, польская компания Dimark Group устанавливает в аэропорту современные системы, что сделает поездку еще более комфортной.

Премьер-министр отметил, что целью таких проектов является продвижение и развитие экономики страны, что, по его словам, в конечном итоге повлияет на благосостояние каждой семьи.

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