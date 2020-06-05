

Гахария ознакомился с процессом строительства нового терминала в Международном аэропорту Кутаиси

05.06.2020 15:10





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с вице-премьером Майей Цкитишвили и губернатором Имерети Звиадом Шаламберидзе посетили Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели, где ведется строительство нового терминала.



По информации пресс-службы премьер-министра, Грузия ожидает международных туристов с 1 июля этого года, поэтому с учетом вызовов глобальной пандемии в аэропортах страны активно внедряются самые высокие стандарты безопасности.



Георгий Гахария ознакомился с текущими строительными работами в аэропорту Кутаиси, предусмотренными второй фазой проекта, и получил детальную информацию от главы Объединения аэропортов Министерства экономики.



Премьер-министр подчеркнул важность современной инфраструктуры для развития экономики страны, отметив, что именно поэтому особое внимание уделяется реализации масштабных проектов.



По информации пресс-службы, параллельно со строительством нового терминала в Международном аэропорту Кутаиси ведутся работы, определенные третьим этапом строительства.



Кроме того, польская компания Dimark Group устанавливает в аэропорту современные системы, что сделает поездку еще более комфортной.



Премьер-министр отметил, что целью таких проектов является продвижение и развитие экономики страны, что, по его словам, в конечном итоге повлияет на благосостояние каждой семьи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







