

Гахария: Первое, что нам нужно сделать, это научить грузин отдыхать в Грузии

05.06.2020 16:15





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с представителями туристического сектора в регионе Имерети говорил об открытии экономики.



По словам Гахария, важно развивать внутренний туризм на первом этапе.



«Внутренний туризм будет открыт на первом этапе, и я уверен, что внутренний туризм будет генерировать довольно серьезный спрос. Сегодня факт, что грузины не смогут уехать на отдых за границу, за последние несколько лет они очень любят, не буду сейчас говорить, куда ездить, чтобы никого не обидеть. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это научить грузин отдыхать в Грузии и платить за туризм в Грузии.



Я приехал с родственнику, к моей бабушке, не это. Это также внутренний туризм, и мы должны и тут знать, что он также имеет свою экономическую силу. Нам нужно быстро собраться, быстро научиться, соответствовать определенным стандартам, а затем быть готовым к приему гостей из-за границы», — заявил Гахария.





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