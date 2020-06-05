

Гахария: Израиль, предположительно, будет первой страной, откуда Грузия примет туристов

05.06.2020 17:46





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, предположительно, Израиль будет первой страной, откуда Грузия примет туристов.



Как заявил премьер на встрече с представителями туристического сектора в Имерети, правительство делает все для того, чтобы поэтапно урегулировать проблемы, возникшие из-за коронавируса.



«Мы понимаем, что особенно для людей, трудозанятых в туристическом секторе, сейчас тяжелый период. Не могу сказать и того, что всё изменится за один день и всё будет хорошо, однако мы надеемся на то, что потихоньку, поэтапно все вернем. Нам понадобится около года, однако все должны понимать, что однозначно нам нужно работать всем вместе, а по-другому, правительство отдельно, бизнес отдельно, местные отдельно, ничего не получится.



Эта пандемия является глобальным вызовом, и мы отдельно взятая страна в одиночку с этим не справимся. Мы очень активно работаем в двустороннем формате с конкретными государствами и первой страной, откуда прибудут туристы, как видно будет Израиль и, разумеется, для Израиля есть два основных направления, и это в первую очередь Кутаиси, а затем Батуми. Поэтому мы должны быть готовы», - заявил премьер.



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