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Угулава: Я не буду баллотироваться в Тбилиси
05.06.2020 17:49
В тбилисских мажоритариях меня не будет, а все остальное является уже предметом консультаций, - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава. По его словам, принципиально важно договорится именно сейчас.
«Одно могу сказать, в тбилисских мажоритариях меня не будет, а все остальное решится уже путем консультаций. После того, как мы договоримся по Тбилиси, обязательно продолжим консультации и согласуем как минимум большие города, такие, как: Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Телави и т.д.
…Наша тактика заключается в следующем, Иванишвили не сможет украсть выборы, если у оппозиции в первом туре будет 7-8 победителей в мажоритарных округах. Поэтому принципиально важно договориться именно сейчас, что само по себе предполагает и вторую ступень, сотрудничество во втором туре и более того, соглашение сейчас означает и то, что те партии, которые согласуют общих мажоритариев, готовы создать коалицию против Иванишвили для того, чтобы отстранить его от власти путем выборов. Я не буду баллотироваться в Тбилиси, это могу сказать, остальное – предмет консультаций», - заявил Гиги Угулава.
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