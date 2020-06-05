

Гахария прокомментировал слухи о своей отставке с должности премьера

05.06.2020 18:09





Георгий Гахария прокомментировал сообщения о его возможной отставке с должности премьер-министра Грузии, заявив, что для него не имеет значения высокий пост в правительстве.



Со ссылкой на источники в правящих кругах на этой неделе телеканал «Мтавари» сообщил, что Гахария покинет пост главы правительства до 20 июня. Утверждается, что это решение единолично принял председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили, которого оппозиция называет «закулисным правителем» Грузии. При этом сам Гахария уходить с должности премьера не хочет.



«Да, я буду», — заявил сегодня Гахария журналистам, отвечая на вопрос о том, будет или нет он занимать пост премьера в годовщину «ночи Гаврилова».



Премьер добавил, что вопросы о возможной отставке задавались ему уже много раз, благодаря чему у него выработался иммунитет.



«Для меня неважно, кем и с какой целью распространяется это. Хочу поблагодарить вас [журналистов] за приобретенный мною иммунитет. У меня уже нет никакой реакции на это, так часто вы задаете этот вопрос… В конечном счете, персонально для меня концептуально не имеет никакого значения буду я в правительстве, буду руководителем или фермером – я везде сделаю свое дело. Это чрезвычайно важно, и я чувствую ответственность за то, что я делаю и откуда я это делаю… 20 июня вам придется снова взять у меня интервью», — ответил Гахария.



Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что его отставки с должности главы МВД Грузии в течение более трех месяцев требовали на многотысячных митингах в центре Тбилиси.



Уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.



При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двоим митингующим резиновые пули выбили глаз.





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