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Имнадзе: Мы должны носить маски, пока будет существовать коронавирус
05.06.2020 21:43
По словам заместителя руководителя Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе, коронавирус изменил образ жизни граждан, вызвал много дискомфорта, а ношение маски связано с некоторым дискомфортом.
Паата Имнадзе еще раз обратил внимание на то, что ношение маски резко снижает риск заразиться коронавирусом.
«Пока у нас нет абсолютной гарантии того, что вирус в нашей стране не получит широкого распространения, эта болезнь показала, что может быть много бессимптомных случаев, поэтому мы не знаем заранее, кто болен, а кто нет.
Поэтому мы должны поволноваться, и пока эта болезни будет существовать, к сожалению, мы должны носить маски, чтобы снизить риск передачи болезни», — заявил Паата Имнадзе во время онлайн-конференции.
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