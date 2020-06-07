

Какие ограничения отменят в Грузии с 8 июня – список

07.06.2020 14:33





С понедельника, 8 июня в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса.



По решению правительства, с завтрашнего дня возобновляется:



— междугородние пассажирские перевозки;

— работа ресторанов, кафе и баров закрытого типа;

— работа гостиниц;

— работа пунктов обмена валюты.



Пока продолжает действовать запрет на пассажирские железнодорожные перевозки. Предположительно, это ограничение будет снято через неделю, с 15 июня.



Что касается гостиниц, возобновить работу смогут только объекты, которые смогли выполнить все требования, пройти проверку и получить разрешение министерства здравоохранения.



При условии соблюдения мер безопасности открываются и объекты питания. Рестораторы должны позаботиться о том, чтобы в залах соблюдалась социальная дистанция, за стол садились максимум шесть человек, а персонал строго следовал санитарно-гигиеническим нормам. Директивы для баров и ресторанов разработаны уже давно. Заведения, у которых есть возможность размещения гостей на открытом воздухе – на террасе, веранде или во дворе – открылись уже 8 июня.



Для автобусов и микроавтобусов, которые курсируют между городами, рекомендации схожи с директивами для общественного транспорта. В частности, и пассажиры, и водители должны носить медицинские маски.



Из-за распространения коронавируса в Грузии с 21 марта по 23 мая действовало чрезвычайное положение. Даже после его отмены, сохранились ограничения, которые призваны снизить мобильность населения.



После 8 июня действовать продолжит запрет на собрание более 10 человек для проведения традиционных социальных мероприятий – свадеб, поминок, юбилеев и так далее. В местах скопления людей обязательно ношение защитных масок. Остаются закрыты казино, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, а также все музейные учреждения и театры.



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С 15 июня в Грузии возобновится внутренний туризм. Ожидается, что параллельно откроются некоторые музеи под открытым небом и музеи-заповедники. С 1 июля Грузия начнет возобновят международное авиасообщение, а также откроет свои границы для иностранных туристов.



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