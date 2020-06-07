

Пашинян сообщил о 100 тысячах зараженных коронавирусом в Армении

07.06.2020 15:09





Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал сегодня на своей странице в Facebook прогностическую модель, якобы показывающую, что на одного выявленного зараженного коронавирусом в республике приходится порядка 7 не выявленных.



«Этот анализ научных данных показывает, что в Армении на данный момент есть более 100 тыс носителей инфекции», - пояснил Никол Пашинян.



При этом он не уточнил, кто разработал этот график и как из кривой роста заболеваемости за май-июнь следует, что больных сейчас не 13 тыс, а 100 тыс.



Напомним, что на данный момент в Армении известно о 13130 заболевших коронавирусом, из которых 4014 выздоровели, 200 – погибли.



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