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Пашинян сообщил о 100 тысячах зараженных коронавирусом в Армении
07.06.2020 15:09
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал сегодня на своей странице в Facebook прогностическую модель, якобы показывающую, что на одного выявленного зараженного коронавирусом в республике приходится порядка 7 не выявленных.
«Этот анализ научных данных показывает, что в Армении на данный момент есть более 100 тыс носителей инфекции», - пояснил Никол Пашинян.
При этом он не уточнил, кто разработал этот график и как из кривой роста заболеваемости за май-июнь следует, что больных сейчас не 13 тыс, а 100 тыс.
Напомним, что на данный момент в Армении известно о 13130 заболевших коронавирусом, из которых 4014 выздоровели, 200 – погибли.
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