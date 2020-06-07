

Независимые депутаты грузинского парламента учредили новую партию «Наша Грузия - Альянс солидарности»

07.06.2020 21:56





Независимые депутаты грузинского парламента основали новую партию «Наша Грузия — Альянс солидарности». Учредителями партии являются пять депутатов парламента Грузии и депутат Тбилисского сакребуло: Мариам Джаши, Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили, Звиад Квачантирадзе, Гедеван Попхадзе и Джаба Джишкариани.



По заявлению учредителей членов партии «Наша Грузия — Альянс солидарности», сразу же по завершению процедуры прохождения регистрации партии, что планируется к 10 июля, общественности будут представлены новые члены команды.



Как отметила Мариам Джаши, избирательная программа новой силы будет представлена 1 августа. По её словам, новая партия категорически исключает сотрудничество как с правящей партией, так и с объединенной оппозицией. Джаши заявила, что партия преследует цель создать новую политическую альтернативу, которая будет ориентирована на интересы людей и служение народу.





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