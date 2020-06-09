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Мдинарадзе: Штраф в 20 лари за нарушение правила ношения маски может стать сдерживающим фактором
09.06.2020 12:36
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе считает, что штраф в размере 20 лари за нарушение правила ношения маски может стать сдерживающим фактором.
По словам Мдинарадзе, правящая команда обсудила размер штрафа.
«За нарушение правила ношения маски был предложен штраф в размере 50 лари. Однако, когда команда обсуждала эту тему, было высказано мнение, что штраф в рамках 20-30 лари является абсолютно релевантным и обеспечивает превентивные цели.
Исходя из этого, поскольку наша цель не состоит в том, чтобы кого-то наказывать, а в том, чтобы предотвратить и избежать угрозы, для этой профилактической меры предусмотрен относительно небольшой размер штрафа, который может стать сдерживающим фактором для граждан», — заявил Мамука Мдинарадзе.
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