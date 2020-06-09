

Вольский: Премьером будет Георгий Вашадзе или Гига Бокерия, это решит избиратель

09.06.2020 13:45





Георгий Вашадзе будет премьер-министром или Гига Бокерия, это решит избиратель. Думаю, что в этот ближайший период им не грозит такая нагрузка, что есть у премьер-министра, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, на все будут даны ответы у избирательных ящиков.



«В интересах страны, чтобы были проведены демократические, прозрачные выборы в соответствии с европейскими стандартами. Это обеспечит власть, нападки на которую являются главной целью переговоров, проведенных в офисе Шалвы Нателашвили. На все будут даны ответы у избирательных ящиков. Это главное, а они пытаются, чтобы мы как-нибудь сошли с этого направления, вошли в другие аспекты, делали комментарии. Георгий Вашадзе будет премьером или Гига Бокерия, это решит избиратель. Думаю, что в этот ближайший период им не грозит такая нагрузка, что есть у премьер-министра», - заявил Гия Вольский.



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