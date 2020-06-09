

Республиканская больница Тбилиси возвращается к обычному режиму работы

09.06.2020 18:23

Новости-Грузия



Тбилисская Республиканская больница возвращается к обычному режиму работу с 15 июня. Как сообщил журналистам директор клиники Леван Гоподзе, в больнице в настоящее время лечатся всего три пациента, инфицированных коронавирусом. Двое из них должны покинуть клинику к 15 июня.



После этого клиника вернется к нормальной работе: здесь откроется отделение неотложной помощи и амбулатория.



По словам Гоподзе, это стало возможным благодаря тому, что в Грузии растет число выздоравливающих пациентов.



«Мы надеемся, что количество выздоровевших пациентов в нашей стране постепенно сравняется с количеством зараженных. У нас осталось только три пациента. Мы думаем, что двое из них покинут нашу клинику к 15 июня. Один пациент может остаться в больнице, но он будет полностью изолирован в боксированной палате. Сейчас у нас началась уборка, очень важный этап дезинфекции, и мы не будем открывать клинику, пока эти работы не будут полностью закончены. Мы думаем, что сможем сделать это в оставшиеся дни недели, после чего будем готовы принимать пациентов», — сказал директор.



После перехода в обычный режим работы Республиканская больница будет по-прежнему принимать пациентов с температурой, но для их приема и осмотра выделят отдельное место, где также можно будет проводить ПЦР-тесты. При этом пациентов в случае подтверждения диагноза коронавируса будут лечить не в Республиканской больнице, а в другом месте.



«Я думаю, что у нас больше не будет таких пациентов, COVID-19 оставит нас ненадолго», сказал Гоподзе.



В Грузии с начала эпидемии 26 февраля по 9 июня общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составило 818. Вылечились 686 человек, 13 скончались. В карантине сейчас находятся 2 902 человека, в стационарах под наблюдением врачей — 249.



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