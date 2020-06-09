

Бокерия: Только невежа, такой как Гарибашвили, может сравнивать события 20 июня с происходящим в США

09.06.2020 21:31





Лишь крайне невежественный человек может сравнивать события 20 июня с тем, что сегодня происходит в США, в стране, являющейся нашим стратегическим партнером, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, давая оценку заявлению министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили по поводу происходящих в США событий.



По словам Гиги Бокерия, только вредитель может использовать это в качестве какого-либо аргумента.



«Давайте я скажу так, лишь крайне невежественный человек может сравнивать события 20 июня с тем, что сегодня происходит в США, в стране, являющейся нашим стратегическим партнером и лидером свободных стран в мире. Только невежа, такой как Гарибашвили, может найти параллели. Только вредитель может использовать это в качестве какого-либо аргумента для подавления гражданской свободы внутри страны», - заявил Бокерия.



Для справки, министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс» заявил, что «происходящее сейчас в США совершено недопустимо, совершенно неприемлемы та агрессия и вандализм, которые сопутствуют этим немирным, агрессивным, насильственным акциям». По его же заявлению, «подобное мы испытали в прошлом году, в июне».



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