

Вашадзе: Когда политическая сила спекулирует здоровьем, это грязная политическая игра

14.06.2020 15:44





Когда политическая сила спекулирует здоровьем, это грязная политическая игра. По состоянию на сегодняшний день не будет никакой проблемы с выборами в конце октября, - заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе.



По его словам, если к концу октября у «Грузинской мечты» будет тяжелое рейтинговое, политическое положение, они попытаются перенести выборы на конец декабря.



«Что самое важно, выступил сам Гахария и через три месяца говорит, что у нас повсюду должен быть механизм массового тестирования. Как я вижу, этот процесс специально затягивается, чтобы у них был план «б». Если к концу октября у них будет тяжелое рейтинговое, политическое положение, они попытаются перенести выборы на конец декабря. Я говорю это прямо, это игра с огнем, это игра на людских нервах, голоде, нужде, которые беспокоят наше население. Исходя из этого, мы повторяем, что сегодня нет никаких обстоятельств для переноса выборов», - заявил Вашадзе, комментарий которого распространяет пресс-служба «Новой Грузии».



Для справки, по заявлению исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, если вторая волна коронавируса будет в октябре, выборы могут быть проведены в декабре.



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