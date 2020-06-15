

Что меняется в Грузии после очередного этапа снятия ограничений?

15.06.2020 11:40





С понедельника, 15 июня в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса.



По решению правительства, с завтрашнего дня возобновляется:

• внутренний туризм;

• пассажирские железнодорожные перевозки;

• внутренние авиарейсы.



Эпидемиологи неоднократно говорили о том, что открытие внутреннего туризма сопряжено с определенными рисками. Специалисты призывают граждан следовать всем установленным правилам и проявлять осторожность.



Большинство сервисов и услуг, необходимых туристам, в стране уже возобновлены. С 8 июня, при условии соблюдения мер безопасности, в Грузии открываются гостиницы и рестораны. Междугородние автобусы и микроавтобусы также начали обслуживать пассажиров неделю назад. С завтрашнего дня принимать посетителей начнут национальные парки и природные памятники.

Из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта по 23 мая в Грузии действовало чрезвычайное положение. Постепенно смягчать ограничения власти начали с 27 апреля.



На этой неделе в стране снова стали фиксироваться случаи бесконтрольной передачи вируса, и правительство приняло решение ужесточить контроль за соблюдением правил профилактики коронавирусной инфекции в местах скопления людей – ресторанах, рекреационных зонах и общественном транспорте. В отношении граждан и организаций, которые не придерживаются существующих директив, будут применяться штрафы.



Кроме того, теперь граждан будут штрафовать на 20 лари (около 6 долларов) за нарушение требования об использовании защитных масок в закрытых помещениях общественного пользования и в общественном транспорте. Владельцев помещений, где заметят посетителей без масок, могут оштрафовать на 500 лари (около 166 долларов).



Штрафы за отсутствие масок начнут действовать сразу после того, как правительство Грузии утвердит постановление о правилах их ношения. Это произойдет уже завтра, 15 июня.



Кроме того, согласно поправкам, которые парламент Грузии принял 12 июня, за нарушение режима карантина и самоизоляции физических лиц оштрафуют на 2 тысяч лари (около 670 долларов), а юридических лиц — на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).



Аналогичная система штрафов будет действовать в случаях: собраний более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбах, поминках, юбилеях и т.д.); проведении культурных и спортивных мероприятий, а также при нарушении других запретов, определенных в постановлении правительства «Об изоляции и карантине».



После 15 июня в Грузии по-прежнему будут закрыты казино, ночные клубы, музеи и театры, спортивные залы, спа-центры и бассейны. Образовательный процесс в школах и вузах осуществляется дистанционно. Власти не анонсируют даты запуска этих сфер. На данном этапе известно, что с 1 июля Грузия начнет возобновлять международное авиасообщение и откроет свои границы для иностранных туристов.



С 26 февраля по 14 июня в Грузии лабораторно подтверждено 864 случая инфицирования коронавирусом. За последние сутки по стране зафиксировано 13 новых фактов. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 703. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.



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