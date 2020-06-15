

У нас, в России, воруют все

15.06.2020 11:45



Дмитрий Беляев



Екатерина II в письме к г-же Бьельке от 12 апреля 1775 года писала: «Меня обворовывают точно так же, как и других; но это хороший знак и показывает, что есть, что воровать». Видимо это и есть суть нашей жизни – воровать! Воровать везде и повсюду. Воровать все, что плохо лежит. А больше всех «плохо лежащей» оказалась государственная казна. Об этом знают все – даже «на самом верху», и об этом говорят не скрывая. 14 мая 2020 года, будучи главой Счетной палаты России Алексей Кудрин на всю страну заявил, что ежегодно из бюджета России магическим образом исчезают примерно 800 миллиардов рублей. Самое интересное из его отчета оказалась информация о том, что из этих денег к уголовным наказаниям относятся лишь от силы 3 миллиарда, а остальные к простым нарушениям. Такое отношение и привело нас к тем плачевным результатам, перед которыми оказались в кризисной ситуации по случаю распространения пандемии нового смертельного вируса.



COVID-19 выявила и без приукрашивания, наглядно показала все те проблемы, которые существуют в стране. Это, в первую очередь, касается системы управления, которая явно не справилась с проблемами и вызовами, которые возникли в стране, в связи с распространением covid-19. Пандемия показала недальновидность наших правителей, неэффективность принимаемых мер, которые зачастую были запоздалыми и неполноценными. Из–за нерешительности, было упущено драгоценное время и вирус смог быстро распространиться по стране. Создавшийся кризис затронул все сферы жизни страны. Главный удар пришёлся на экономику и здравоохранение. Экономика не смогла поддержать ни бизнес, ни своих граждан в столь тяжёлый период, а здравоохранение попросту не смогло справиться с тем объёмом задач, с которыми пришлось столкнуться. Не хватило, да и сейчас не хватает, средств индивидуальной защиты, технического оснащения, медикаментов, квалифицированных медицинских работников, а так же и младшего медперсонала. Что наше здравоохранение давно не находится на нужном уровне и явно хромает, не для кого не секрет. А главная проблема в том, что медицина перестала быть наукой! Без научного прогресса, без новых медицинских разработок и без внедрения в медицину новейших технологий, мы так и будем топтаться на месте, и наша система здравоохранения не сможет выполнять свою основную функцию - спасать человеческие жизни и способствовать возрастанию здорового поколения. На это у высших чиновников один ответ - нужны большие деньги, а в стране их нет. Россия большая и богатая страна и деньги у нас имеются! Только надо перестать жить «по старинке» – надо перестать воровать и те деньги, которые есть, надо распределять с умом. У нас есть ресурс, только для этого нужна политическая воля правительства и лично президента Путина.



Ни для кого не секрет, что миллиарды тратятся на содержание непризнанных государств, а точная сумма никому не известна. Остановимся только на ближнем зарубежье, это Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс и Луганск. Эти «республики» мы сами создали и сами их содержим. В одни мы доставляем гуманитарную помощь на миллиарды, строим школы, детские сады, разные учреждения, в бюджет других зачисляем миллиарды рублей, охраняем границы, помогаем создавать армию и так далее. Например, в бюджет Абхазии с 2008 года мы перечисляем около 6 миллиардов рублей в год, а в бюджет Южной Осетии и того больше - около 7-8 миллиардов рублей. Дело в том, что Абхазия прибрежная территория и у неё есть кое-какие свои доходы, а Южная Осетия находится на полном попечительстве. Доля российской помощи в бюджете Республики Абхазии составляет от 50 до 70%, а доля российской финансовой помощи в доходах бюджета Южной Осетии значительно больше, она составляет около 90% от общего объема. При этом, более 90% жителей Южной Осетии и 85% жителей Абхазии имеют российские паспорта, являются гражданами России и соответственно на ряду снами получают российскую пенсию и все социальные льготы отдельно из федерального бюджета России.



Есть и другие расходы, такие как обеспечение безопасности республик, охрана границ, оснащение вооружённых сил, гуманитарная помощь, эти расходы практически невозможно подсчитать.



Когда встаёт вопрос, почему мы содержим эти государства, правительство отвечает, что помогает гражданам России, так как большинство их жителей имеют гражданство России. Однако, от этой помощи ни нам, ни им, нет никакой пользы. Эти страны не развиваются, только проедают то, что от нас получают и не заботятся о создании своей экономической системы. Такой расклад устраивает и наше правительство, так как они всегда будут зависеть от нас, и не будут претендовать на реальную независимость. Не будь так, правительство России проконтролировало бы куда идут и на что тратятся наши деньги. По итогам проверки использования Российских денег в Абхазии нашли нарушения на сумму более 340 миллионов рублей, а в Южной Осетии было возбуждено более 70 уголовных дел, на этом все и закончилось и никакого продолжения. По ситуации небезосновательно приходим к выводу о существовании некой коррупционной вертикали, ведь неконтролируемый поток денег устраивает верхушки и «посылаемых», и «получателей»! По отлаженной схеме большая часть денег в виде «откатов» возвращаются к чиновникам, комфортно устроившимся в кабинетах Кремля.



Потому-то деньги и испаряются, не оставив следа ни в экономике, ни в нуждах граждан этих стран. Если речь идет о помощи нашим гражданам, то чем не помочь к примеру русским в Америке? Их там около 4 миллионов и большинство из них тоже нуждаются, а почему мы им не помогаем? Ведь казенные деньги, и не малые, тратятся в пустую. Согласно подсчётам компании «Статфор», Россия ежегодно тратит на поддержку непризнанных государств на территории бывшего СССР (обратите внимание, только в этих странах, другие страны не в счёт) около 5 миллиардов долларов. И это те цифры, которые «лежат на поверхности» и общедоступные. В реальности, эти показатели могут быть в разы больше, которые тяжёлым грузом ложатся на экономику страны и на налогоплательщиков. Это в то время, когда народ действительно нуждается, многие уже потеряли работу, а ещё больше потеряют в скором будущем, люди не смогут платить по кредитам, экономика страны практически остановилась, и прогноз на осень не утешителен. А что имеем взамен? – ровным счетом ничего, отдача – нуль! Более того, мы восприняты страной оккупантом и пособником сепаратизма, а по последним информациям, еще и терроризма. А за такие вещи нам придется серьезно платить по счетам.



Может пришло время одуматься, и вместо того, чтобы идти наперекор всему миру, обратить взор на наши, внутренние проблемы. Может средства, которые мы выбрасываем «в трубу» направить на нужды собственного государства и наших граждан?!



Однако, смотря на все происходящее, надежды все меньше, и тут поневоле вспоминаются слова Михаила Салтыкова-Щедрина: «У нас в России воруют все. И при этом, хохоча, приговаривают: да когда же все это кончится».



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