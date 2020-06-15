

Еще один лидер «Альянс патриотов Грузии» объявил о выходе из партии

15.06.2020 11:51





Экс-депутат парламента Грузии Бежан Гунава объявил о своем решении покинуть партию «Альянс патриотов» и создать собственную политическую организацию.



«Альянс патриотов» считается самой пророссийской партией Грузии. Партию, которая представлена в парламенте одной фракцией, нередко называют «сателлитом» правящей «Грузинской мечты».



Говоря о причинах ухода из «Альянса патриотов», Гунава заявил, что разочарован принципами партийного управления. При этом он отметил, что «оппозиционеру там нет места».



«В «Альянсе патриотов» много достойных людей, но в «Альянсе патриотов» нет места для оппозиционного политика. Для меня неприемлемы принципы управления партией и формы принятия решений, существующие в «Альянсе патриотов». Все это не позволяет реализовать себя оппозиционному политику», — заявил он.



Гунава утверждает, что вместе с ним из «Альянса» ушли до 70 человек. По его словам, в основном, это молодые люди. Как ожидается, все они присоединяться к основанной политиком партии. Уже известно, что называться она будет «Грузинский выбор» (Картули арчевани). Оппозиционер обозначил цель «нарушить поляризованный политический круг, существующий сегодня в стране».



«Люди не хотят ни «Единого национального движения», ни «Грузинской мечты», поэтому выбор для них должны создать мы», — заявил он.



Бежан Гунава был депутатом парламента Грузии четвертого и шестого созывов. В 2004-2008 годах в законодательном органе он представлял фракцию «Национальное движение – Демократы».



Уже несколько лет Гунава является одним из лидеров «Альянса патриотов». Он был организатором многих партийных акций протеста. Неоднократно задерживался за административные правонарушения, неповиновение полиции и мелкое хулиганство.



На парламентских выборах 2016 года был кандидатом в мажоритарные депутаты Самгорского района от блока «Объединенная оппозиция».



Напомним, что на днях «Альянс патриотов Грузии» покинул депутат парламента Эмзар Квициани.



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