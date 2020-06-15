

Министры иностранных дел региона Восточного партнерства обсудили меры реагирования на COVID-19

15.06.2020 14:36





11 июня Верховный представитель ЕС Жозеф Боррель председательствовал на видео-конференции с министрами региона Восточного партнерства. В мероприятии участвовал также Член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливье Варелей.



В рамках видео-конференции онлайн вместе собрались министры иностранных дел ЕС и их коллеги из шести стран Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины). Участники обсуждали подготовку к видео-конференции лидеров Восточного партнерства, запланированную на 18 июня 2020 года.



Эта онлайн сессия после 10-ой годовщины Восточного партнерства, которую отмечали в 2019 году, предоставила возможность проанализировать достижения прошлого и вызовы будущего.



"Восточное партнерство – это история успеха", – отметил Верховный представитель ЕС Боррель.



"Мы хотим, чтобы эта история успеха продолжала приносить пользу всем нашим гражданам. И даже после 11 лет этой политики успеха я верю, что вместе мы можем достигнуть еще большего".



Министры подтвердили стратегически важное значение отношений между ЕС и Восточным партнерством, а также твердую решимость ЕС продолжать их развивать. Они также выразили единогласную солидарность и поддержку в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 в сфере здравоохранения и социально-экономического толка.



Помимо этого, участники также обменялись мнениями относительно долгосрочной повестки дня Восточного партнерства, чтобы подготовить фундамент для разработки конкретных операционных достижимых целей на период после 2020 года, выстраивания единой коммуникации по политике Восточного партнерства после 2002 года и по связанным с ней решениям Совета.



Министры согласовали продолжение работы по будущим достижимым целям в предстоящие месяцы, чтобы они могли быть представлены и приняты Саммитом Восточного партнерства, который должен состояться в 2021 году.



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