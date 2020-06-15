

Отсрочка выборов бессмысленна, мечта все равно обречена на поражение – оппозиция

15.06.2020 15:20





Будут ли парламентские выборы 2020 года перенесены на декабрь, пока неизвестно. Оппозиция связывает возможную отсрочку парламентских выбоов 2020 года с политическими планами Бидзины Иванишвили и Грузинской мечты.



Оппозиция считает, что Бидзине Иванишвили не нравится его собственный рейтинг, поэтому он собирается перенести выборы. Они убеждены, что правительство попытается внести в конституционные поправки запись о возможном изменении даты выборов. Представители оппозиции говорят, что они этого не допустят.



По-видимому, они решили использовать пандемию и конституционные изменения совместно в тандеме, чтобы сделать соответствующие записи, которые дадут им возможность манипулировать датой выборов. На это у нас будет очень острая реакция, потому что конституция должна устанавливать дату выборов, чтобы не позволить властям проводить подобные манипуляции, и второе, все это очень опасно для демократического процесса в стране и, главное, совершенно бесполезно для грузинской мечты – говорит член политического совета «национального движения» Саломе Самадашвили.



По ее утверждению, для правящей партии нет смысла делать этот шаг, поскольку на осенних выборах она обречена на политический крах.



Спекуляции о любой возможности того, что дата выборов может измениться, обыкновенное вредительство, поскольку сегодня не видно никаких признаков, что что-нибудь осложнится, и из-за этого перенесут выборы. Независимо от того, когда состоятся выборы, грузинская мечта обречена на поражение, а оппозиция придет к власти, - заявил член политического совета европейской Грузии Леван Тархнишвили.

Представитель «Европейской Грузии» призывает правительство воздержаться от вредоносных провокаций.

В политическом движении «Лело» считают, что использование пандемии для отсрочки выборов будет большой ошибкой, которая очень дорого обойдется самой «Грузинской мечте».





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